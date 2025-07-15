Выросло число раненых после атаки дрона в Воронеже, один человек в коме

Число пострадавших в результате падения украинского беспилотника в Воронеже увеличилось до 16 человек. У большинства зафиксированы осколочные и резаные ранения. Один из пострадавших находится в состоянии комы, другой получил травмы легких. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.