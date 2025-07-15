В Волгоградской области малышка выпала из окна

Страшный инцидент произошел в Камышине Волгоградской области. Вечером 14 июля в больницу с травмами попала 3-летняя девочка. Ребенок получил телесные повреждения в результате падения из окна квартиры на первом этаже многоквартирного дома, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на пресс-службу региональную полицию.
По предварительным данным, малышка облокотилась на москитную сетку, не выдержавшую ее веса. В результате девочка выпала из окна. К счастью, ее удалось спасти. По факту произошедшего проводится проверка, в рамках которой будут приняты меры в соответствии с законодательством.
Полиция Волгоградской области в очередной раз напоминает родителям об опасности открытых окон, особенно в летний период, когда дети проводят много времени дома.