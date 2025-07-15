В Волгоградской области малышка выпала из окна

По предварительным данным, малышка облокотилась на москитную сетку, не выдержавшую ее веса. В результате девочка выпала из окна. К счастью, ее удалось спасти. По факту произошедшего проводится проверка, в рамках которой будут приняты меры в соответствии с законодательством.