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В Волгоградской области малышка выпала из окна

Полиция напоминает волгоградцам о смертельной угрозе, которую таят открытые окна.

Источник: Комсомольская правда

Страшный инцидент произошел в Камышине Волгоградской области. Вечером 14 июля в больницу с травмами попала 3-летняя девочка. Ребенок получил телесные повреждения в результате падения из окна квартиры на первом этаже многоквартирного дома, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на пресс-службу региональную полицию.

По предварительным данным, малышка облокотилась на москитную сетку, не выдержавшую ее веса. В результате девочка выпала из окна. К счастью, ее удалось спасти. По факту произошедшего проводится проверка, в рамках которой будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Полиция Волгоградской области в очередной раз напоминает родителям об опасности открытых окон, особенно в летний период, когда дети проводят много времени дома.