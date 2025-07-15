Боевики убили почти 300 человек в ходе рейдов по деревням

Суданские военизированные формирования убили почти 300 человек в ходе рейдов по деревням, сообщают юристы. «Силы оперативной поддержки» обвиняются в нападении на деревни, «полностью лишенные каких-либо военных целей» в штате Северный Кордофан, где продолжается гражданская война.
По данным суданских активистов, в результате нападений военизированных формирований Сил оперативной поддержки Судана (RSF), которые начались в субботу, погибли около 300 человек.
«Силы оперативной поддержки» ведут боевые действия с суданской армией в этом районе, на одном из ключевых фронтов гражданской войны в Судане, которая продолжается с апреля 2023 года, пишет The Guardian.
Правозащитная группа Emergency Lawyers сообщила в понедельник, что в субботу боевики RSF атаковали несколько деревень вокруг города Бара, который контролируется военизированными формированиями.
В одной из деревень, Шагалном, более 200 человек были убиты в результате поджога или огнестрельных ранений. В результате рейдов по разграблению других деревень погибли 38 мирных жителей, а десятки других пропали без вести.
На следующий день, как говорится в заявлении группы, «Силы оперативной поддержки» напали на деревню Хилат Хамид, убив 46 человек, включая беременных женщин и детей.
По данным ООН, более 3400 человек были вынуждены бежать.
«Было доказано, что в этих деревнях, подвергшихся нападению, не было никаких военных объектов, что делает очевидным преступный характер этих преступлений, совершенных при полном пренебрежении международным гуманитарным правом», — заявили юристы по чрезвычайным ситуациям, возложив ответственность на руководство RSF.
Армия установила твердый контроль над центром и востоком Судана, в то время как «Силы оперативной поддержки» работают над укреплением своего контроля над западными регионами, включая Северный Кордофан.
США и правозащитные организации обвинили «Силы оперативной поддержки» в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде. Их солдаты совершили серию жестоких рейдов с целью мародерства на территории, которую они взяли под свой контроль, по всей стране.
Руководство группировки RSF заявляет, что привлечет к ответственности виновных в подобных действиях.
Гражданская война в Судане, как напоминает The Guardian, привела к крупнейшему в мире гуманитарному кризису, в результате которого более половины населения страны погибло от голода, а болезни, в том числе холера, распространились по всей стране. Глобальное сокращение расходов на гуманитарную помощь привело к увеличению масштабов такой помощи.