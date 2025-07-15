Боевики убили почти 300 человек в ходе рейдов по деревням

Гражданская война в Судане, как напоминает The Guardian, привела к крупнейшему в мире гуманитарному кризису, в результате которого более половины населения страны погибло от голода, а болезни, в том числе холера, распространились по всей стране. Глобальное сокращение расходов на гуманитарную помощь привело к увеличению масштабов такой помощи.