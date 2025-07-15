Власти Воронежа рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ на регион

«Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей», — резюмировал чиновник в своем Telegram-канале.