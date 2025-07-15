Власти Воронежа рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ на регион

Власти Воронежа рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ на регион. Оказалось, что 16 человек пострадало, 13 из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей», — резюмировал чиновник в своем Telegram-канале.
Согласно информации, предоставленной губернатором, двое граждан находятся в критическом состоянии: один из них впал в кому, у другого диагностированы повреждения лёгких. Местные власти продолжают проводить оценку нанесённого ущерба. Пострадавшим от ночного нападения будет оказана необходимая поддержка.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь на 15 июля над Воронежской областью сбито 12 беспилотников. Все цели были уничтожены, но осколки украинских беспилотников посекли дома и машины в регионе. Кроме того, из-за падения осколков пострадали несколько человек.