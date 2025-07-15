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Водитель «Калины» влетел в грузовик на участке трассы М5 «Урал» в Тольятти

Машины столкнулись утром 14 июля в Комсомольском районе города. Владельца отечественной легковушки отвезли в больницу.

Машины столкнулись утром 14 июля в Комсомольском районе города. Владельца отечественной легковушки отвезли в больницу, рассказали в областном ГУ МВД.

59-летний мужчина на «Калине» ехал по трассе М5 «Урал» с улицы Куйбышева в сторону Бурлацкой. Примерно на 971-м километре дороги (около ГЭС) нарушил дистанцию и врезался в грузовик Sitrak с 46-летним водителем. Первого госпитализировали.

В тот же день в Сызрани «Веста» влетела в 15-летнего мотоциклиста. Парень получил телесные повреждения.

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