В Самарской области задержали водителя с заряженным травматом в машине

На 10-м километре трассы «Нур — Спиридоновка» сотрудники ГИБДД остановили Toyota Land Cruiser для проверки документов и обратили внимание на нервное поведение водителя. Подробности сообщает региональный главк.
Во время досмотра транспортного средства в подлокотнике был найден травматический пистолет с патронами в стволе и без кобуры. Оружие принадлежит 62-летнему жителю Самары и зарегистрировано на законных основаниях, однако перевозка в таком виде нарушает правила.
Мужчине грозит штраф до 1 500 рублей.
Ранее в Самаре неизвестные обстреляли вагон трамвая № 22. Пострадавших нет.
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