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Пятеро жителей Приангарья сожгли машину после неудачной попытки ее утопить

В Иркутской области пятеро молодых людей угнали иномарку и решили утопить ее. Попытка оказалась безуспешной, и тогда машину сожгли.

Источник: Российская газета

Жительница Черемхово заявила в полицию об исчезновении с парковки автомобиля Renault Logan. Горожанка рассказала, что незадолго до пропажи заметила подозрительную активность неизвестных ей людей рядом с машиной.

На следующий после подачи заявления день в полицию поступила информация от дежурного МЧС о возгорании автомобиля. Оказалось, что речь идет о том самом Renault Logan, угнанном с придомовой парковки.

Сотрудники уголовного розыска нашли поджигателей. Как выяснилось, пятеро молодых людей конфликтовали с мужем владелицы иномарки и, желая отомстить ему, украли машину его жены.

Сначала похитители решили утопить авто, но использованный для этого трос оборвался, и тогда машину сожгли.

Возбуждено уголовное дело об угоне транспортного средства группой по предварительному сговору. Угонщикам грозит до 12 лет колонии.