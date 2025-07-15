Пятеро жителей Приангарья сожгли машину после неудачной попытки ее утопить

Жительница Черемхово заявила в полицию об исчезновении с парковки автомобиля Renault Logan. Горожанка рассказала, что незадолго до пропажи заметила подозрительную активность неизвестных ей людей рядом с машиной.
На следующий после подачи заявления день в полицию поступила информация от дежурного МЧС о возгорании автомобиля. Оказалось, что речь идет о том самом Renault Logan, угнанном с придомовой парковки.
Сотрудники уголовного розыска нашли поджигателей. Как выяснилось, пятеро молодых людей конфликтовали с мужем владелицы иномарки и, желая отомстить ему, украли машину его жены.
Сначала похитители решили утопить авто, но использованный для этого трос оборвался, и тогда машину сожгли.
Возбуждено уголовное дело об угоне транспортного средства группой по предварительному сговору. Угонщикам грозит до 12 лет колонии.