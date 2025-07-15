3 дня большого пожара. В Крыму горели деревья и растительность на 118,6 га

О безопасности сел и поселков, где вероятны ландшафтные пожары, следят местные власти. Они обязаны заботиться о том, чтобы не было у границ населенного пункта сухой растительности, по которой огонь может «добежать» к домам. И, по мере появления новой травы и ее высыхания, эти работы приходится проводить снова.