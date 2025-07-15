3 дня большого пожара. В Крыму горели деревья и растительность на 118,6 га

В понедельник, 14 июля, в Симферопольском районе продолжали тушить крупный ландшафтный пожар. Вспыхнул он днем в субботу, 12 июля возле села Прудовое Симферопольского района. Пока он является самым масштабным в этом году.
Причина выясняется.
К утру 15 июля пожар был ликвидирован. По информации начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадия Ожигина, ранее сообщалось, что огонь распространился на 40 га.
«Увеличение разницы между 40 и 118 произошло за счет того, что была уточнена площадь возникшего пожара», — пояснил Аркадий Ожигин.
Сотрудники МЧС смогли локализовать пожар: огонь в ночь с воскресенья на понедельник не распространялся. Горела растительность на открытой местности и сосняк. При тушении огня были задействованы три вертолета. В понедельник шла работа по проливке сгоревшего сухостоя, хвойной подстилки, валежника. Малейшая затаившаяся в них искра способна при нынешней жаре в считанные секунды снова породить пламя и стать центром нового очага пожара. Уточнена информация о площади, которую затронул огонь: 8,6 га леса, остальное — сухая растительность вне его.
Пока спасатели, добровольцы и специалисты Симферопольского лесхоза сражались с огнем, у Прудового — села с населением более тысячи человек, дежурили автобусы. На тот случай, если пожар продвинется в сторону села и потребуется эвакуация. К счастью, такой угрозы не возникло.
Что стало причиной возгорания, где находился эпицентр, пока не сообщается. Есть большая вероятность, что все произошло по вине людей: кто-то бросил непогашенный окурок или, вопреки запрету, развел костер.
Чуть больше двух недель назад огонь охватил 8 га леса на горе Кастель под Алуштой. Местные жители, обсуждая событие в соцсетях, высказывали мнение, что виноваты туристы. Въезд для машин на гору перекрыт, но «любители природы» могли отправиться туда пешком.
Ни шагу в лес!
Каждый день спасатели принимают вызовы. Только за неделю с 7 по 13 июля произошло 100 случаев возгорания сухой растительности! Каждый очаг мог превратиться в большой пожар. К счастью, ветер в эти дни был слабым и умеренным, что помогло избежать большой беды.
Как напомнил ранее заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по РК Игорь Скуртул, общение с природой не «перекрыто». Действует ряд маршрутов на особо охраняемых природных территориях, можно посетить специально оборудованные места отдыха. Нельзя свободно разгуливать по лесам.
О безопасности сел и поселков, где вероятны ландшафтные пожары, следят местные власти. Они обязаны заботиться о том, чтобы не было у границ населенного пункта сухой растительности, по которой огонь может «добежать» к домам. И, по мере появления новой травы и ее высыхания, эти работы приходится проводить снова.
В Севастополе, как и в Крыму, действует ограничение на посещение лесов, оно действует до 30 июля. И, скорее всего, будет принято решение о его дальнейшем продлении.
Севприроднадзор запретил посещение любимого места отдыха горожан — Чернореченского каньона, который относится к зоне строго ограниченного пользования заказника «Байдарский».
По лесным массивам проходят рейды, ищут нарушителей. Наказания предусмотрены для тех, кто разводит костры, ставит в лесах палатки и просто находится на территории, где действует запрет на посещение.
«Особую тревогу вызывают случаи организации коммерческих туров в закрытые зоны, в том числе с участием детей, — сообщает Севприроднадзор. — Отсутствие согласования маршрутов с МЧС и невозможность оперативно оказать помощь в случае ЧП создают прямую угрозу жизни и здоровью участников таких мероприятий».