В Ленинском районе поймали подпольных производителей соков и соусов

В Саратове полиция раскрыла незаконное производство напитков и соусов. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, главным подозреваемым стал 34-летний местный житель с криминальным прошлым. Он арендовал склад в Ленинском районе и организовал там цех по изготовлению поддельной продукции.
— Две женщины по его указанию смешивали пищевые добавки с водой и разливали получившуюся жидкость в бутылки. Готовая продукция без каких-либо опознавательных знаков поступала на городской рынок, а оттуда расходилась по мелким магазинам, — пишут журналисты.
Во время обыска полиция обнаружила на складе 5,5 тысяч бутылок лимонада и газировки, 3,9 тысячи бутылок березового сока, 1,5 тысячи бутылок гранатового сока и тысячу бутылок соусов.
Также задержали трех человек, которые занимались перевозкой и продажей этих товаров. В одной из торговых точек на рынке нашли еще 5 тысяч бутылок подделок. Всего изъяли около 16 тысяч литров нелегальной продукции.
Заведено уголовное дело по статье о незаконном производстве и продаже товаров. Организатору запретили покидать город. Экспертиза подтвердила, что вся изъятая продукция была фальшивой.
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