Новая кровавая междоусобица в захваченной террористами стране привела к иностранному вмешательству

Хотя многие друзы в Сирии заявили, что не хотят, чтобы Израиль вмешивался от их имени, представители друзского меньшинства также с подозрением отнеслись к новым властям в Дамаске после того, как бывший президент Башар Асад бежал из страны в декабре во время наступления боевиков, возглавляемых суннитскими исламистскими мятежными группировками. В нескольких случаях друзские группировки вступали в столкновения с силами безопасности нового правительства или союзными группировками.