Новая кровавая междоусобица в захваченной террористами стране привела к иностранному вмешательству

Израиль атаковал сирийских военных на фоне смертоносных столкновений между кланами друзов и бедуинов. Десятки людей погибли в ходе боевых действий на юге Сирии, где правительственные войска, посланные для восстановления порядка, также вступают в столкновения с вооруженными группировками.
Армия Израиля заявила, что нанесла удар по военным танкам на юге Сирии, где правительственные войска и бедуинские племена столкнулись с друзскими ополченцами в ходе последней эскалации борьбы ближневосточной страны за стабильность после 13-летней гражданской войны, пишет The Guardian.
Десятки людей погибли в ходе столкновений между местными ополченцами и кланами в сирийской провинции Свейда. Правительственные силы безопасности, которые были направлены для восстановления порядка в понедельник, также вступили в столкновения с местными вооруженными группировками.
Министерство внутренних дел Сирии сообщило, что более 30 человек погибли и около 100 получили ранения. Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, сообщает о по меньшей мере 99 погибших, в том числе двух детях, двух женщинах и 14 сотрудниках сил безопасности.
По мере эскалации насилия Израиль, который ранее нападал на Сирию якобы в защиту друзов, заявил, что подбил «несколько танков» в этом районе в качестве «предупреждения» Дамаску.
По данным обсерватории, столкновения в Сирии первоначально вспыхнули между вооруженными группировками из кланов друзов и суннитских бедуинов, при этом некоторые члены правительственных сил безопасности «активно участвовали» в поддержке бедуинов.
Представитель министерства внутренних дел Сирии Нуреддин аль-Баба заявил, что правительственные войска вошли в Суэйду рано утром в понедельник, чтобы восстановить порядок.
«Произошло несколько столкновений с запрещенными вооруженными группировками, но наши силы делают все возможное, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения», — сказал он государственному телеканалу «Аль-Ихбария».
Аль-Баба заявил Associated Press, что «столкновения не носят сектантского характера».
«Настоящий конфликт происходит между государством и бандитами и преступниками, а не между государством и какой-либо сирийской общиной», — сказал он. «Напротив, государство рассматривает друзскую общину в Суэйде как партнера в продвижении проекта национального единства».
Бассем Фахр, представитель движения «Люди достоинства», одной из крупнейших друзских группировок в Суэйде, сообщил агентству AFP, что переговоры «ведутся между видными деятелями города Суэйда и представителями сил общей безопасности и министерства обороны с целью достижения решения».
Религиозные лидеры друзов призвали в понедельник вечером к прекращению огня в этом районе, заявив, что они не выступают против центрального правительства Сирии.
Но шейх Хикмат аль-Хиджри, один из трех духовных лидеров друзов в Суэйде, выразил свое «неприятие ввода» сил общей безопасности в провинцию, потребовав «международной защиты».
Сообщается, что конфликт начался с похищения и ограбления продавца овощей-друза членами бедуинского племени, которые установили контрольно-пропускной пункт, что привело к нападениям «око за око» и похищениям людей.
Министерство внутренних дел Сирии охарактеризовало ситуацию как опасную эскалацию, которая «происходит в отсутствие соответствующих официальных институтов, что привело к усугублению состояния хаоса, ухудшению ситуации с безопасностью и неспособности местного сообщества сдерживать ситуацию».
Заместитель специального посланника ООН по Сирии Наджат Рочди выразила «глубокую обеспокоенность» по поводу насилия и призвала правительство и местные группировки «предпринять немедленные шаги для защиты гражданского населения, восстановления спокойствия и предотвращения подстрекательства».
В своем заявлении она отметила, что столкновения подчеркнули «настоятельную необходимость подлинного участия, укрепления доверия и конструктивного диалога для продвижения заслуживающего доверия и всеобъемлющего политического перехода в Сирии».
Израиль, в котором также проживает друзское население, сообщил о том, что в понедельник были подбиты несколько танков, направлявшихся в сторону Суэйды.
Эти удары были «четким предупреждением сирийскому режиму — мы не допустим, чтобы друзам в Сирии был причинен вред», — написал министр обороны Исраэль Кац на своей странице в соцсети.
Израильские войска в декабре захватили патрулируемую ООН буферную зону на сирийской территории вдоль границы с Голанскими высотами и нанесли сотни авиаударов по военным объектам в Сирии, напоминает The Guardian.
Хотя многие друзы в Сирии заявили, что не хотят, чтобы Израиль вмешивался от их имени, представители друзского меньшинства также с подозрением отнеслись к новым властям в Дамаске после того, как бывший президент Башар Асад бежал из страны в декабре во время наступления боевиков, возглавляемых суннитскими исламистскими мятежными группировками. В нескольких случаях друзские группировки вступали в столкновения с силами безопасности нового правительства или союзными группировками.
В мае израильские войска нанесли удар по объекту неподалеку от президентского дворца в Дамаске, что было расценено как предупреждение временному президенту Сирии Ахмаду аш-Шараа. Удар был нанесен после того, как десятки человек были убиты в ходе столкновений между проправительственными боевиками и боевиками-друзами в городе Сахнайя и пригороде Дамаска Джарамана, где большинство составляют друзы.
Министерство иностранных дел Сирии призвало «все страны и организации уважать власть Сирийской Арабской Республики и воздерживаться от поддержки любых сепаратистских повстанческих движений». В заявлении содержится призыв к сирийцам «прекратить акты насилия, сдать незаконное оружие и помешать тем, кто стремится разрушить сирийскую социальную структуру и посеять раздор и разделение».