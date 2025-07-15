В Омской области годовалая девочка отравилась таблеткой от крыс

В этой связи омские следователи в очередной раз призвали взрослых не допускать детей к лекарственным препаратам, средствам бытовой химии и отраве для насекомых и грызунов. Иначе ребенок может серьезно пострадать, а взрослые члены семьи в зависимости от тяжести последствий могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.