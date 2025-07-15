В Омской области годовалая девочка отравилась таблеткой от крыс

В СУ СКР по Омской области рассказали о ЧП с ребенком. Годовалая девочка отравилась таблеткой от крыс.
Крысиную отраву кроха нашла на полу, когда гостила у бабушки в Черлакском районе. Нашла и потянула в рот. К счастью, малышку сразу же доставили в больницу. Ей оказали медицинскую помощь, и сейчас жизни девочки ничто не угрожает.
В этой связи омские следователи в очередной раз призвали взрослых не допускать детей к лекарственным препаратам, средствам бытовой химии и отраве для насекомых и грызунов. Иначе ребенок может серьезно пострадать, а взрослые члены семьи в зависимости от тяжести последствий могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.