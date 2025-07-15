«Увидел лежащих в обнимку на диване». Белорус из ревности поджег свою сожительницу и знакомого, облив бензином

Белорус из ревности облил бензином и поджег свою сожительницу вместе со знакомым. Подробности раскрыли в пресс-службе Следственного комитета.
Следствие установило, что 25 июня после тяжелого трудового дня на ферме 54-летний житель агрогородка Скабин вернулся домой, где его ждали сожительница и знакомый, успевшие употребить немалое количество алкоголя. Сообщается, что компания продолжила застолье, выпив еще одну бутылку водки, которая была куплена за деньги знакомого.
«Под воздействием алкоголя, гость попросился остаться на ночь, и хозяин дома согласился», — отметили в СК.
Фигурант объяснил следователю, что, войдя в комнату, он увидел свою сожительницу и знакомого, которые лежали в обнимку на диване.
«Вскипевшая ревность затмила разум. Разозлившись, он схватил бутылку с бензином, облил их и поджег», — добавили в ведомстве.
В СК отметили: знакомому чудом удалось вырваться из огня и выбежать из дома. Фигурант, опомнившись, потушил пламя на сожительнице и диване. Для того, чтобы избежать наказания, они договорились скрыть случившееся и все представить, как несчастный случай при сжигании мусора.
Отмечается, что в течение следующего дня женщина мучилась от полученных травм, не получая необходимой квалифицированной медпомощи. Однако соседки, заметив ужасное состояние пострадавшей, настояли на вызове скорой помощи.
«Медики немедленно госпитализировали ее и общего приятеля с ожогами тела. К сожалению, женщина не смогла оправиться от полученных травм и спустя две недели скончалась в медучреждении», — сказано в сообщении.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в отношении 54-летнего жителя агрогородка Скабин применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи квалифицировали его действия по пункту 1 статьи 14, пункту 1 и пункту 6 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса — покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью.
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