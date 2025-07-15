«Увидел лежащих в обнимку на диване». Белорус из ревности поджег свою сожительницу и знакомого, облив бензином

В СК отметили: знакомому чудом удалось вырваться из огня и выбежать из дома. Фигурант, опомнившись, потушил пламя на сожительнице и диване. Для того, чтобы избежать наказания, они договорились скрыть случившееся и все представить, как несчастный случай при сжигании мусора.