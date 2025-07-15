Россиянин оглох после купания в реке из-за смертельной бактерии

Из-за инфекции развился острый отит: на протяжении двух недель мужчина почти не слышал левым ухом. К тому же у мужчины отекла челюсть, и он не мог нормально жевать. Лечение осложнилось тем, что бактерия устойчива ко многим антибиотикам.