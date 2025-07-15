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Фигурантом дела покушения на Собчак и Симоньян стал восьмиклассник

Одним из фигурантов уголовного дела о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак на момент задержания являлся учеником восьмого класса школы и не имел судимости. Это выяснило ТАСС из материалов суда.

Подросток собирал данные о Собчак и Симоньян.

Одним из фигурантов уголовного дела о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак на момент задержания являлся учеником восьмого класса школы и не имел судимости. Это выяснило ТАСС из материалов суда.

«Продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обучающегося в 8-м классе школы, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений: участие в деятельности террористической организации, разбой, хулиганство», — говорится в судебном постановлении.

В соответствии с указанным судебным актом, несовершеннолетний проходит по делу о покушении на жизнь Собчак и Симоньян. В Басманном районном суде Москвы ранее сообщили, что срок действия избранной меры пресечения продлен до 14 октября текущего года. Помимо этого, молодые люди фигурируют в деле о нападениях на граждан азиатской внешности.

Члены неонацисткой группировки были задержаны летом 2024 года. По данным следствия, они собирали информацию о местах проживания и работы российских журналисток. Уточняется, что молодые люди работали по заданию СБУ: там обещали по 1,5 млн рублей за каждое убийство.

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