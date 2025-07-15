Фигурантом дела покушения на Собчак и Симоньян стал восьмиклассник

В соответствии с указанным судебным актом, несовершеннолетний проходит по делу о покушении на жизнь Собчак и Симоньян. В Басманном районном суде Москвы ранее сообщили, что срок действия избранной меры пресечения продлен до 14 октября текущего года. Помимо этого, молодые люди фигурируют в деле о нападениях на граждан азиатской внешности.