Обвиненный в шпионаже на РФ британец признался, что сотрудничал с Израилем

Британец Говард Майкл Филлипс, представший перед судом по обвинению в нарушении законов о государственной безопасности из-за предполагаемых связей с Россией, заявил, что его действия были направлены на поддержку Израиля. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на материалы судебных заседаний в Винчестере.
По словам подсудимого, он притворялся агентом, собирая конфиденциальную информацию о бывшем министре обороны Великобритании Гранте Шэппсе, чтобы затем спровоцировать российских разведчиков на поимку и раскрытие. Он объяснил, что намеревался предоставить сведения израильским властям для улучшения репутации Израиля в британских СМИ на фоне негативных публикаций из-за событий в секторе Газа.
Согласно материалам обвинения, 65-летний Филлипс предоставил лицам, выдававшим себя за российских агентов, USB-накопитель с данными о министре обороны Гранте Шэппсе, в том числе его личный адрес и сведения о местонахождении частного воздушного судна. Ему предъявлено обвинение в оказании помощи иностранной разведке.
Филлипс подчеркнул, что действовал не в интересах России, а напротив, питает к ней крайне негативные чувства. По его словам, в марте 2024 года он отправил письма в посольства РФ, Ирана и Китая с предложением передать некие данные — якобы в рамках своего «плана по разоблачению иностранных агентов».
Обвиняемый рассказал о нескольких встречах с Шэппсом, включая посещение его личного дома. Однако он подчеркнул, что между ними не было близких отношений — скорее, простое знакомство.
Филлипс был арестован в Лондоне по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Ему вменяется содействие разведывательной деятельности иностранного государства. Задержание было произведено 16 мая 2024 года в центре британской столицы.
В ходе судебного процесса стало известно, что «агенты», с которыми Филлипс пытался наладить контакт, оказались сотрудниками британской полиции, работавшими под маскировкой. Он предлагал им информацию о телефоне и личном самолете Шэппса. Сторона обвинения считает, что настоящей целью Филлипса было получение финансовой выгоды. Обвиняемый отрицает все предъявленные ему обвинения.
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