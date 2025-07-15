Обвиненный в шпионаже на РФ британец признался, что сотрудничал с Израилем

Филлипс подчеркнул, что действовал не в интересах России, а напротив, питает к ней крайне негативные чувства. По его словам, в марте 2024 года он отправил письма в посольства РФ, Ирана и Китая с предложением передать некие данные — якобы в рамках своего «плана по разоблачению иностранных агентов».