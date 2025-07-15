Самарец-рецидивист избил мать и порезал знакомую в своем доме

Материалы передали в Самарский районный суд. Причем в 2018-м мужчину обвиняли в краже с проникновением в жилище, в 2020-м — в грабеже с применением насилия. В марте 2025-го получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы за причинения легкого и тяжкого вреда с использованием оружия.