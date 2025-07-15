Самарец-рецидивист избил мать и порезал знакомую в своем доме

Все произошло в январе и феврале нынешнего года. На мужчину завели уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью и покушения на убийство.
В региональной прокуратуре уточнили: в начале 2025-го пьяный горожанин в квартире на улице Фрунзе восемь раз ударил кулаком мать по голове и рукам за замечание насчет выпитого спиртного.
В феврале поругался во время застолья со знакомой. Напал на нее с деревянным табуретом и далее порезал ножом. Пострадавшая выжила благодаря родственнице злоумышленника, которая вызвала медиков.
Материалы передали в Самарский районный суд. Причем в 2018-м мужчину обвиняли в краже с проникновением в жилище, в 2020-м — в грабеже с применением насилия. В марте 2025-го получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы за причинения легкого и тяжкого вреда с использованием оружия.
Ранее жителя губернии отправили за решетку за убийство супруги. В семье остались трое детей. Их передали бабушке.
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