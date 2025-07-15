Рогов: снайпер ВС РФ ликвидировал разведчика из элиты спецназа ВСУ

В районе населённого пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике, который 13 июля перешёл под контроль Российской Федерации, российский снайпер ликвидировал разведчика из элитного подразделения спецназа ВСУ. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.