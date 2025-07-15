Рогов: снайпер ВС РФ ликвидировал разведчика из элиты спецназа ВСУ

В районе населённого пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике, который 13 июля перешёл под контроль Российской Федерации, российский снайпер ликвидировал разведчика из элитного подразделения спецназа ВСУ. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.
«Наш снайпер точным выстрелом уничтожил разведчика из элитного подразделения спецназа ВСУ Максима Иваненко», — рассказал Рогов.
По его словам, информация о ликвидации разведчика была подтверждена в том числе и противником.
Напомним, об освобождении Николаевки в ДНР подразделениями группировки войск «Центр» Минобороны РФ сообщило 13 июля.
Ранее стало известно, что солдаты ВСУ бросили в окопе тело 42-летнего наёмника из Испании Мигеля Кармона, ликвидированного в Донбассе.