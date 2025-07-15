Организаторы крипто-фермы с ущербом в 40 млн рублей ответят в суде в Иркутске

74-летний бывший председатель правления ТСН «Молодежное» в Иркутском районе и главный инженер сетевой компании ответят в суде за организацию крипто-фермы. Известно, что первый фигурант уголовного дела предоставил второму в аренду нежилое помещение для добычи криптовалюты. Как удалось выяснить ИА IrkutskMedia, главным инженером является депутат Молодежного МО Роман Стасюк, а бывшим председателем ТСН — предприниматель, владелец ЦК МИР в Молодежном Александр Корольков.
Ранее полицейские выяснили, что 74-летний владелец нежилого помещения в поселке Молодежном сдал в аренду торговую площадь местному жителю, зная об его противоправном намерении.
По версии следствия, с 2021 года по 2024 год главный инженер электросетевой компании совместно с бывшим председателем правления ТСН «Молодежное», в собственности которого находилось здание со свободными площадями, имея доступ к электрическим сетям товарищества, предоставили лицам, занимающимся деятельностью в области добычи криптовалюты, помещения для размещения и подключения к сетям более 171 единицы майнингового оборудования.
Фигуранты взимали с последних плату за потреблённую электроэнергию по коммерческому тарифу, а фактическую оплату производили по льготным условиям, предназначенным для бытовых нужд.
В связи с выявленным возбуждено и расследовано уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
В настоящий момент материалы дела передали в суд.
Напомним, что в конце апреля этого года следователи задержали жителей ДНТ «Уютное» и ТСН «Молодежное» в Иркутском районе, которые разместили 500 единиц майнингового оборудования и незаконно подключили его к электрическим сетям. Злоумышленники оплачивали электричество по льготному тарифу, предназначенному для бытовых нужд. Путем обмана подозреваемые причинили имущественный ущерб на сумму более 200 млн рублей.