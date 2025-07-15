Организаторы крипто-фермы с ущербом в 40 млн рублей ответят в суде в Иркутске

По версии следствия, с 2021 года по 2024 год главный инженер электросетевой компании совместно с бывшим председателем правления ТСН «Молодежное», в собственности которого находилось здание со свободными площадями, имея доступ к электрическим сетям товарищества, предоставили лицам, занимающимся деятельностью в области добычи криптовалюты, помещения для размещения и подключения к сетям более 171 единицы майнингового оборудования.