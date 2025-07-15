17-летний маньяк расправился с целой семьей. Все началось из-за ссоры с подругой

В Екатеринбурге суд вынес приговор двум молодым людям, причастным к жестокому убийству 16-летней девушки и ее матери. Основной обвиняемый — 17-летний подросток — проведет в колонии 9,5 лет. Его 20-летний сообщник получил условный срок. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области.
— Трагедия произошла вечером 13 ноября 2023 года. 17-летний парень, находясь в гостях у своей подруги, во время ссоры нанес ей множественные ножевые ранения. Когда домой вернулась мать погибшей, подросток убил и ее, опасаясь, что женщина обратится в полицию, — рассказывают журналисты.
Преступник также жестоко расправился с домашним шпицем, принадлежавшим семье. После убийств он похитил телефоны жертв, банковскую карту и ключи от квартиры. Вместе с 20-летним приятелем они сняли с карты 40 тысяч рублей.
Полиция задержала подростка на следующий день в доме на улице Бебеля. При обыске у него нашли ключи от квартиры, где произошло преступление.
Суд учел все обстоятельства дела: двойное убийство, кражу, жестокое обращение с животным и хищение денег. Помимо основного обвиняемого, получившего реальный срок, его сообщнику назначили 3,5 года условно с испытательным сроком 2 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 22-летнего парня обвиняют в убийстве своей девушки.