17-летний маньяк расправился с целой семьей. Все началось из-за ссоры с подругой

В Екатеринбурге суд вынес приговор двум молодым людям, причастным к жестокому убийству 16-летней девушки и ее матери. Основной обвиняемый — 17-летний подросток — проведет в колонии 9,5 лет. Его 20-летний сообщник получил условный срок. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области.