Самарские приставы передали на уничтожение больше 2 тысяч литров спиртного

Правоохранители нашли сомнительные изделия у местных предпринимателей. Подробностями поделилась пресс-служба областного ГУ ФССП.
Всего сотрудники изъяли у нарушителей около 2,1 тыс. литров спиртного, которое распространяли без лицензии. Приставы Советского района города завели 35 исполнительных производств.
Предпринимателей привлекли к административной ответственности. Также суд постановил конфисковать продукцию. Позже правоохранители передали в Росалкогольрегулирование для ликвидации.
Ранее приставы забрали Toyota Land Cruiser у самарца за продажу безакцизного табака. Машину направили военнослужащим.
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