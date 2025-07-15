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Самарские приставы передали на уничтожение больше 2 тысяч литров спиртного

Правоохранители нашли сомнительные изделия у местных предпринимателей.

Правоохранители нашли сомнительные изделия у местных предпринимателей. Подробностями поделилась пресс-служба областного ГУ ФССП.

Всего сотрудники изъяли у нарушителей около 2,1 тыс. литров спиртного, которое распространяли без лицензии. Приставы Советского района города завели 35 исполнительных производств.

Предпринимателей привлекли к административной ответственности. Также суд постановил конфисковать продукцию. Позже правоохранители передали в Росалкогольрегулирование для ликвидации.

Ранее приставы забрали Toyota Land Cruiser у самарца за продажу безакцизного табака. Машину направили военнослужащим.

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