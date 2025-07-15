В Иркутске осудят хозяев криптофермы, которая нанесла 40 млн рублей ущерба

Схема преступников заключалась в том, что 74-летний владелец помещения сдал его в аренду мужчине — инженеру сетевой компании. При это хозяин прекрасно знал о планах съемщика. Тот организовал настоящий майнинг-хостинг, где одновременно работал 171 асик. Хитрость была в том, что электричество оплачивалось по льготному тарифу 0,994 рубля за кВт/ч вместо специального майнингового, который почти в пять раз выше.