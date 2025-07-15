В Иркутске осудят хозяев криптофермы, которая нанесла 40 млн рублей ущерба

Крупная афера вскрылась в иркутском поселке Молодежный — полицейские обнаружили нелегальную криптоферму, которая нанесла энергокомпании ущерб на сумму более 40 миллионов рублей. Против горе-бизнесменов завели уголовное дело за «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Материалы уже прошли проверку прокуратуры и направлены в суд. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Приангарью.
Схема преступников заключалась в том, что 74-летний владелец помещения сдал его в аренду мужчине — инженеру сетевой компании. При это хозяин прекрасно знал о планах съемщика. Тот организовал настоящий майнинг-хостинг, где одновременно работал 171 асик. Хитрость была в том, что электричество оплачивалось по льготному тарифу 0,994 рубля за кВт/ч вместо специального майнингового, который почти в пять раз выше.
Оперативники из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Иркутской области вышли на след криптофермеров в ходе расследования другого дела о мошенничестве. Они выяснили, что нелегальная ферма располагалась сразу в двух местах: на территории производственной базы электросетевой организации и в арендованном помещении.