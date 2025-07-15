Свалка с отходами предприятия загорелась в Хабаровском крае

В районе имени Лазо на пустующем участке земли вспыхнул мусор. Отходы складировались с грубыми нарушениями — без учета и оценки их опасности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На окраине поселка Хор Хабаровского края выявлена незаконная свалка. Территория, на которой обнаружены отходы, не имеет установленного собственника. Там складировались материалы, принадлежащие ООО «Биоресурс».
В ходе осмотра специалисты зафиксировали возгорание мусора. По предварительным данным, причиной пожара стало длительное и неконтролируемое хранение отходов.
Как выяснилось, на месте находился лигнин — отход, оставшийся после производства древесных материалов. При этом организация, которой он принадлежит, не определила его класс опасности и не поставила объект размещения на государственный учет.
По информации Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, такие действия нарушают требования природоохранного законодательства и создают риски для окружающей среды. Материалы проверки переданы в надзорные органы. Ответственным лицам внесены представления. Контроль за устранением нарушений продолжается.