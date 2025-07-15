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Свалка с отходами предприятия загорелась в Хабаровском крае

Тлеющий мусор нашли на окраине поселка Хор.

Источник: Комсомольская правда

В районе имени Лазо на пустующем участке земли вспыхнул мусор. Отходы складировались с грубыми нарушениями — без учета и оценки их опасности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На окраине поселка Хор Хабаровского края выявлена незаконная свалка. Территория, на которой обнаружены отходы, не имеет установленного собственника. Там складировались материалы, принадлежащие ООО «Биоресурс».

В ходе осмотра специалисты зафиксировали возгорание мусора. По предварительным данным, причиной пожара стало длительное и неконтролируемое хранение отходов.

Как выяснилось, на месте находился лигнин — отход, оставшийся после производства древесных материалов. При этом организация, которой он принадлежит, не определила его класс опасности и не поставила объект размещения на государственный учет.

По информации Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, такие действия нарушают требования природоохранного законодательства и создают риски для окружающей среды. Материалы проверки переданы в надзорные органы. Ответственным лицам внесены представления. Контроль за устранением нарушений продолжается.