Домогался в дороге — извинился в суде: в Намангане мужчине, пристававшему к пассажирке, сократили срок ареста

На первом заседании потерпевшая заявила о претензиях к нарушителю. Однако уже после вынесения приговора мужчина и его мать принесли извинения пострадавшей. В знак уважения к его матери она простила его и сообщила в апелляционном суде, что не имеет к нему претензий и не возражает против смягчения наказания.