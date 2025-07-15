Домогался в дороге — извинился в суде: в Намангане мужчине, пристававшему к пассажирке, сократили срок ареста

По материалам дела, 34-летний житель Намангана, женатый, отец троих детей, 8 июля 2025 года ехал в автомобиле «Damas» вместе с женщиной, которая села в машину после ночной смены в кафе, чтобы добраться домой. По её словам, примерно в 00:30, водитель начал к ней приставать и совершать развратные действия сексуального характера, хватая её за интимные части тела.
Женщина сразу потребовала остановить машину, вышла и позвонила в милицию по номеру 102. После этого в отношении мужчины было возбуждено административное дело, и 11 июля суд первой инстанции признал его виновным по части 1 статьи 41−1 Кодекса об административной ответственности (сексуальное домогательство), назначив 5 суток ареста.
На первом заседании потерпевшая заявила о претензиях к нарушителю. Однако уже после вынесения приговора мужчина и его мать принесли извинения пострадавшей. В знак уважения к его матери она простила его и сообщила в апелляционном суде, что не имеет к нему претензий и не возражает против смягчения наказания.
На апелляционном заседании сам правонарушитель признал вину, раскаялся, извинился перед женщиной и попросил учесть, что он не привлекался ранее и у него на иждивении трое детей.
Учитывая все обстоятельства, суд решил смягчить наказание с пяти до трёх суток административного ареста.