На трассе в Ростовской области в ДТП погиб 63-летний водитель, пострадал ребенок

На трассе в Ростовской области поздно вечером 14 июля произошло серьезное ДТП, в котором погиб один из водителей и пострадал маленький ребенок, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария случилась на участке автодороги Морозовск — Милютинская — Кашары в Милютинском районе. В тот момент шел дождь, и освещения не было.
Предварительно, 63-летний водитель легковой машины «ВАЗ-21120» на перекрестке, при выезде со второстепенной дороги, не уступил проезд «Мицубиси Паджеро». Иномарка с молодым человеком 23 лет за рулем ехала по главной дороге.
— В результате автомобили получили механические повреждения. Водитель «ВАЗа» погиб на месте. В «Мицубиси Паджеро» пострадал годовалый малыш, его доставили в больницу. На месте происшествия уже побывали автоинспекторы и следователи МВД. Выясняются обстоятельства произошедшего, — рассказали в Госавтоинспекции.
Донских водителей просят быть осторожными на дорогах, особенно в непогоду и в темное время суток. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
Подпишись на нас в Telegram.