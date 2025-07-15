Рабочий в Новополоцке упал с высоты и погиб

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.
Трагедия произошла днем в понедельник в Новополоцке, когда на строительном объекте монтировали передвижную вышку.
Помочь в вышеуказанной работе вызвался 27-летний подсобный рабочий. На высоте более восьми метров мужчина отступился и упал на бетонное покрытие.
В результате от полученных травм рабочий скончался.
На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Как было установлено, работники, включая погибшего, трудились без средств индивидуальной защиты. У них не было касок и монтажных страховочных поясов.
Следователи проводят проверку. Особое внимание они уделят причинам и условиям, которые способствовали гибели рабочего.