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Рабочий в Новополоцке упал с высоты и погиб

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Рабочий помогал монтировать строительную передвижную вышку в Новополоцке, упал с высоты и погиб, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

Трагедия произошла днем в понедельник в Новополоцке, когда на строительном объекте монтировали передвижную вышку.

Помочь в вышеуказанной работе вызвался 27-летний подсобный рабочий. На высоте более восьми метров мужчина отступился и упал на бетонное покрытие.

говорится в сообщении

В результате от полученных травм рабочий скончался.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа. Как было установлено, работники, включая погибшего, трудились без средств индивидуальной защиты. У них не было касок и монтажных страховочных поясов.

Следователи проводят проверку. Особое внимание они уделят причинам и условиям, которые способствовали гибели рабочего.