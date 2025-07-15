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Двое тольяттинцев лишились свободы за организацию незаконной миграции

Горожане «помогали» выходцам из Средней Азии, уточнили в пресс-службе регионального УФСБ.

Горожане «помогали» выходцам из Средней Азии, уточнили в пресс-службе регионального УФСБ.

Правоохранители задержали двоих тольяттинцев, которые организовали незаконную миграцию в регионе. Занимались увеличением сроков пребывания. Причем по факту иностранцы не работали и в местах регистрации не появлялись.

На местных завели уголовное дело. Центральный районный суд города отправил их в колонии общего режима на 2,5 и 4,5 года. Плюс штрафы на 250 и 650 тыс. рублей, добавили в УФСБ.

На днях рассказывали, что студент из Самары заплатит 250 тыс. рублей за фиктивную регистрацию 21 иностранца.

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