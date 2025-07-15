Житель Красноярска зарезал свою собаку, чтобы не платить за эвтаназию

Как рассказали в надзорном ведомстве, горожанин готовился к переезду и не знал, куда пристроить свою собаку по кличке Мира.
«Я хотел ее усыпить, но у меня не было 10 тысяч рублей на эвтаназию, поэтому я решил, что самостоятельно лишу собаку жизни», — процитировали владельца стаффордширского терьера в прокуратуре.
Хозяин Миры взял нож и ранил ее в горло. Страдания собаки длились больше семи часов, после чего ее все-таки доставили в ветеринарную клинику. Оказалось, что спасти животное уже нельзя.
Мужчина признал вину. Материалы дела переданы в суд.