Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Красноярска зарезал свою собаку, чтобы не платить за эвтаназию

Прокуратура утвердила обвинение в отношении 23-летнего жителя Красноярска по уголовному делу о жестоком обращении с животным — он убил свою собаку, чтобы не платить за эвтаназию.

Как рассказали в надзорном ведомстве, горожанин готовился к переезду и не знал, куда пристроить свою собаку по кличке Мира.

«Я хотел ее усыпить, но у меня не было 10 тысяч рублей на эвтаназию, поэтому я решил, что самостоятельно лишу собаку жизни», — процитировали владельца стаффордширского терьера в прокуратуре.

Хозяин Миры взял нож и ранил ее в горло. Страдания собаки длились больше семи часов, после чего ее все-таки доставили в ветеринарную клинику. Оказалось, что спасти животное уже нельзя.

Мужчина признал вину. Материалы дела переданы в суд.