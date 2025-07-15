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Дрон, ударивший по детскому саду в Воронеже, был начинен поражающими элементами

Беспилотник, ударивший по детскому саду в Воронеже, был начинен поражающими элементами. Об этом во вторник, 15 июля, сообщил Telegram-канал Baza.

Беспилотник, ударивший по детскому саду в Воронеже, был начинен поражающими элементами. Об этом во вторник, 15 июля, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, после атаки на город пострадали 20 человек — двое из них находятся в тяжелом состоянии, включая ребенка. Telegram-канал также опубликовал фото с места происшествия.

Ранее стало известно, что силами ПВО над Воронежем и тремя районами региона были сбиты 12 дронов. По предварительным данным, беспилотники нанесли ущерб как в самом городе, так и в пригородах. Повреждены частные дома, выбиты окна в многоэтажках, зафиксированы возгорания автомобилей.

Губернатор региона Александр Гусев заявил, что один мужчина находится в коме, у другого зафиксированы травмы легких. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.