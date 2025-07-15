Дрон, ударивший по детскому саду в Воронеже, был начинен поражающими элементами

Ранее стало известно, что силами ПВО над Воронежем и тремя районами региона были сбиты 12 дронов. По предварительным данным, беспилотники нанесли ущерб как в самом городе, так и в пригородах. Повреждены частные дома, выбиты окна в многоэтажках, зафиксированы возгорания автомобилей.