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Умер второй сотрудник МЧС, раненный при детонации снаряда в Курской области

Хинштейн назвал героями сотрудников МЧС, погибших при разминировании в Курской области.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудник МЧС России Сергей Иванов, тяжело раненный при детонации боеприпаса в Курской области, умер в больнице, куда его госпитализировали после инцидента, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Ранее врио губернатора проинформировал о другом сотруднике МЧС России, погибшем при исполнении служебных обязанностей в ходе разминирования. Им оказался Ришат Медиев.

«К сожалению, второй сотрудник МЧС, тяжело раненный при детонации боеприпаса, скончался в больнице. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти его, но травмы оказались слишком серьёзными», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Врио главы области выразил свои соболезнования родным и близким погибших. Он также назвал Медиева и Иванова героями.

«Вы — настоящие герои, которые отдали свои жизни за то, чтобы наши люди могли вернуться домой. Никогда этого не забудем!» — подчеркнул врио губернатора.

Напомним, в конце 26 апреля военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru отметил, что разминирование Курской области потребует времени. Он уточнил, что речь идёт о сроках от шести месяцев.

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