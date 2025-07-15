Старейший бегун-марафонец в мире погиб в аварии в возрасте 114 лет

В Индии на 115-м году жизни погиб старейший в мире марафонец Фауджа Сингх. Как информирует Hindustan Times со ссылкой на его биографа, спортсмена сбил автомобиль при переходе дороги в населённом пункте Беас.
О кончине спортсмена сообщил писатель Хушвант Сингх, автор его биографии «Торнадо в тюрбане». Гибель Сингха также подтвердил губернатор Пенджаба Гулаб Чанд Катария. Личность водителя транспортного средства пока не установлена.
Фауджа Сингх появился на свет 1 апреля 1911 года. Интерес к бегу возник у него в детские годы. В 1990-х он перебрался в Великобританию и в 89 лет возобновил систематические тренировки. Сингх регулярно выступал на международных марафонских забегах среди возрастных спортсменов.
В 2003 году он установил мировой рекорд в своей возрастной категории, преодолев марафонскую дистанцию в Торонто за 5 часов 40 минут. В 2011 году его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самого пожилого человека, финишировавшего в марафоне в возрасте 100 лет.
Читайте также: Беглую аристократку и ее любовника признали виновными в смерти дочери.