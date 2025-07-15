Старейший бегун-марафонец в мире погиб в аварии в возрасте 114 лет

В 2003 году он установил мировой рекорд в своей возрастной категории, преодолев марафонскую дистанцию в Торонто за 5 часов 40 минут. В 2011 году его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самого пожилого человека, финишировавшего в марафоне в возрасте 100 лет.