В поселке Ровном 13-летний водитель мопеда столкнулся с грузовиком

В рабочем поселке Ровное произошла авария, в которой пострадал подросток. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию Саратовской области, вечером 14 июля 13-летний водитель мопеда столкнулся с грузовиком КАМАЗ.
— По предварительным данным, авария случилась около 19:25 напротив дома № 54 по улице Карла Маркса. Мопед марки «Рейсер», за рулем которого находился юноша 2012 года рождения, столкнулся с автомобилем КАМАЗ, которым управлял мужчина 1962 года рождения, — пишут журналисты.
Известно, что школьник получил травмы различной степени тяжести, его экстренно доставили в больницу. Сейчас врачи следят за состоянием пострадавшего. В это время Госавтоинспекторы выясняют, что именно произошло — проводится проверка.
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