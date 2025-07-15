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В поселке Ровном 13-летний водитель мопеда столкнулся с грузовиком

Подросток получил травмы, сейчас находится в больнице.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В рабочем поселке Ровное произошла авария, в которой пострадал подросток. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию Саратовской области, вечером 14 июля 13-летний водитель мопеда столкнулся с грузовиком КАМАЗ.

— По предварительным данным, авария случилась около 19:25 напротив дома № 54 по улице Карла Маркса. Мопед марки «Рейсер», за рулем которого находился юноша 2012 года рождения, столкнулся с автомобилем КАМАЗ, которым управлял мужчина 1962 года рождения, — пишут журналисты.

Известно, что школьник получил травмы различной степени тяжести, его экстренно доставили в больницу. Сейчас врачи следят за состоянием пострадавшего. В это время Госавтоинспекторы выясняют, что именно произошло — проводится проверка.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 12-летний парень утонул в Иркутской области.