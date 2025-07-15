Гусев сообщил о 16 пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж

«На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки. Пятнадцать из них получили ранения в Центральном и Коминтерновском районах города Воронежа, в том числе один подросток. Наиболее распространёнными являются осколочные ранения и порезы», — написал он.