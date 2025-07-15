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Гусев сообщил о 16 пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж

В ночь на вторник силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ над Воронежской областью.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов по территории Воронежской области пострадали шестнадцать человек, сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки. Пятнадцать из них получили ранения в Центральном и Коминтерновском районах города Воронежа, в том числе один подросток. Наиболее распространёнными являются осколочные ранения и порезы», — написал он.

Напомним, в ночь на 15 июля силы противовоздушной обороны сбили над Воронежем и тремя районами региона 12 украинских беспилотников.