Гусев сообщил о 16 пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов по территории Воронежской области пострадали шестнадцать человек, сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.
«На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки. Пятнадцать из них получили ранения в Центральном и Коминтерновском районах города Воронежа, в том числе один подросток. Наиболее распространёнными являются осколочные ранения и порезы», — написал он.
Напомним, в ночь на 15 июля силы противовоздушной обороны сбили над Воронежем и тремя районами региона 12 украинских беспилотников.