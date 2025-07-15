Житель Уфы отравился парами антифриза

В Уфе едва не погиб мужчина. Он получил тяжелое отравление антифризом. Спасли мужчину врачи 21-й городской больницы.
Как сообщила министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, пациент поступил в реанимацию с жалобами на сильную слабость, тошноту, неоднократную рвоту и периодическую потерю сознания. Причиной стало восьмичасовое нахождение в автомобиле с неисправной системой охлаждения, из которой испарялся антифриз.
Двое суток мужчина находился в реанимации, получая специализированное лечение от отравления. После стабилизации состояния его перевели в обычную палату.
Жена пострадавшего, находившаяся с ним в машине, также обратилась за медицинской помощью с похожими симптомами.
Супруги провели в стационаре восемь дней. После нормализации показателей печени, уменьшения признаков отравления и общего улучшения самочувствия их выписали под наблюдение участкового терапевта.
Как отметил министр, отравления антифризом не редкость. Яркий цвет жидкости иногда приводит к тому, что ее ошибочно принимают за напиток. Также возможно отравление парами при эксплуатации автомобиля с техническими неисправностями.
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