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Младенец пострадал в ночном ДТП в Шадринске

Авария с участие двух иномарок произошла на улице Свердлова.

Источник: Управление ГИБДД УМВД по Курганской области

Авария с пострадавшим младенцем произошла в Шадринске, автомобильная люлька уберегла малыша от серьёзных травм. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области.

ДТП случилось 14 июля в 21:56 в районе дома № 27 по улице Комсомольская. 24-летний водитель за рулём Ford Focus ехал по улице Сверлова со стороны улицы Розы Люксенбург. Во вореям движения молодой человек нарушил безопасную дистанцию и врезался в Toyota Yaris под управлением 40-летней женщины.

Из-за столкновения машин, пострадала самая маленькая пассажирка Toyota — 6-месячная девочка. Также травмы получила её бабушка. Им назначено амбулаторное лечение.

«Несовершеннолетняя перевозилась в автолюльке — это помогло предотвратить более серьезных последствий», — уточняют в управлении.

Обстоятельства и причины ДТП установят специалисты.