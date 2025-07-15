Специалисты выясняют причины массовой гибели рыбы под Лысковом

Очевидец опубликовал видеозапись с места происшествия в сообществе «Подслушано Лысково Live» во «ВКонтакте». На кадрах видно множество мертвых рыб, плавающих на поверхности воды брюхом вверх. Среди погибших видов — щуки, караси, плотва и уклейка.
По словам рыбаков, мертвая рыба обнаружена ниже по течению от городских очистных сооружений. Местные жители выдвигают две основные версии произошедшего: возможный сброс загрязненных сточных вод с очистных Лыскова либо активное цветение водорослей, из-за чего в воде может снижаться уровень кислорода. Лысковчане уже попросили разъяснений ситуации от регионального министерства экологии. К месту происшествия выехали специалисты минэкологии и природных ресурсов Нижегородской области. Вместе с ними ситуацию оценивали представители природоохранной прокуратуры, Росрыболовства, ВНИИ рыбного хозяйства и госветуправления Лысковского округа. Для установления точной причины специалисты отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы. Исследования продолжаются.
По информации МУП «Биологические очистные сооружения», очаг гибели рыбы находится более чем в километре от точки сброса сточных вод. В самой водоохранной зоне рядом с очистными мертвая рыба обнаружена не была. Пробы воды из этой зоны направлены в профильную лабораторию для анализа. Проверка организована администрацией Лысковского округа на основании обращений жителей.
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