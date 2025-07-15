Специалисты выясняют причины массовой гибели рыбы под Лысковом

По словам рыбаков, мертвая рыба обнаружена ниже по течению от городских очистных сооружений. Местные жители выдвигают две основные версии произошедшего: возможный сброс загрязненных сточных вод с очистных Лыскова либо активное цветение водорослей, из-за чего в воде может снижаться уровень кислорода. Лысковчане уже попросили разъяснений ситуации от регионального министерства экологии. К месту происшествия выехали специалисты минэкологии и природных ресурсов Нижегородской области. Вместе с ними ситуацию оценивали представители природоохранной прокуратуры, Росрыболовства, ВНИИ рыбного хозяйства и госветуправления Лысковского округа. Для установления точной причины специалисты отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы. Исследования продолжаются.