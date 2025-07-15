Тольяттинец избил 78-летнюю родственницу и стал фигурантом уголовного дела

Происшествие случилось в Комсомольском районе города. Пострадавшую отвезли в больницу. Подробностями поделились представители регионального главка.
Правоохранители осмотрели место инцидента, изъяли медицинские документы и вещи со следами бурого оттенка. После выяснили: злоумышленник поругался со своей тетей и избил ее.
Позже полицейские задержали 57-летнего тольяттинца. Тот объяснил: во время конфликта не смог сдержать эмоции. Сейчас проходит по уголовному делу по факту причинения тяжкого вреда здоровью.
А в Самаре опасный рецидивист побил мать и порезал знакомую. Все произошло в январе и феврале нынешнего года.
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