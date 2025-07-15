В Пермском крае заключенные пожаловались на проблемы с зарплатой

Государственная инспекция труда по Пермскому краю получила 8 обращений от осужденных, привлеченных к труду в исправительных учреждениях. Наибольшая часть обращений касалась вопросов оплаты труда. По результатам проверки к административной ответственности привлекли 25 учреждений ФСИН на общую сумму 1,9 млн рублей.