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В Пермском крае заключенные пожаловались на проблемы с зарплатой

Общая сумма штрафов составила 1,9 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда по Пермскому краю получила 8 обращений от осужденных, привлеченных к труду в исправительных учреждениях. Наибольшая часть обращений касалась вопросов оплаты труда. По результатам проверки к административной ответственности привлекли 25 учреждений ФСИН на общую сумму 1,9 млн рублей.

«Чаще всего учреждения исполнения наказаний допускают нарушения, связанные с условиями труда, проведением медицинских осмотров, обучением работников и выдачей средств индивидуальной защиты», — пояснили в инспекции труда по Пермскому краю.