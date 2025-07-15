Пересчитывал деньги в уборных. В Минске поймали 19-летнего курьера мошенников

Фигурант должен был осуществить перевод денег пенсионерки на счет аферистов, но не успел этого сделать, так как был пойман с поличным. По словам задержанного, он искал подработку в мессенджере. Ему предложили стать посредником якобы для перевода наличных денег в криптовалюту. Молодой человек получал задания от куратора и забирал деньги. Суммы ему передавали курьеры через работников служб доставки и такси. Пересчитывал наличные фигурант в уборных заведений Минска, отправлял отчет и далее переводил деньги. Суммарно он перевел аферистам средства, похищенные у четырех потерпевших, — это Br140 тыс. Возбуждено уголовное дело.