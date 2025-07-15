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Пересчитывал деньги в уборных. В Минске поймали 19-летнего курьера мошенников

В Минске задержали рабочего завода, который был вовлечен в преступную схему телефонных мошенников. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Задержанный — 19-летний молодой человек. Правоохранители получили сведения о том, что потерпевшая — пенсионерка из Минска — стала жертвой мошенников, поверив, что ее родственники стали виновниками ДТП. Чтобы их спасти, женщина передала сумму свыше Br55 тыс. в эквиваленте.

Фигурант должен был осуществить перевод денег пенсионерки на счет аферистов, но не успел этого сделать, так как был пойман с поличным. По словам задержанного, он искал подработку в мессенджере. Ему предложили стать посредником якобы для перевода наличных денег в криптовалюту. Молодой человек получал задания от куратора и забирал деньги. Суммы ему передавали курьеры через работников служб доставки и такси. Пересчитывал наличные фигурант в уборных заведений Минска, отправлял отчет и далее переводил деньги. Суммарно он перевел аферистам средства, похищенные у четырех потерпевших, — это Br140 тыс. Возбуждено уголовное дело.

В столичной милиции напомнили не соглашаться на подозрительные отработки, которые связаны с передачей денег и документов. Особенно если как оплату предлагают процент от стоимости посылки. Курьеров телефонных мошенников наравне с другими участниками преступных схем привлекают к уголовной ответственности.