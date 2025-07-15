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В Красноярске задержан мужчина, который расчленил сожительницу

В Красноярске задержан 42-летний мужчина по подозрению в убийстве своей сожительницы.

В Красноярске задержан 42-летний мужчина по подозрению в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В начале июля в полицию обратилась подруга пропавшей 34-летней женщины. В ходе расследования выяснилось, что к исчезновению женщины причастен её сожитель.

По версии следствия, 10 июня 2025 года мужчина вернулся из командировки, между ним и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой он избил женщину. Утром мужчина обнаружил её мёртвой.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело и вывез его по частям, оставив в разных районах города.

В ходе допроса мужчина признал свою вину. Обнаружены останки погибшей. Следователи ходатайствуют об аресте подозреваемого.

Как ранее писал «МК в Красноярске», тайна 20-летнего убийства. Норильчанин задержан в Подмосковье после двух десятилетий бегства.