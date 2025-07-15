Экс-сотрудница дома культуры похитила 30 млн тенге

13 июня 2025 года суд Жаркаинского района приговорил обвиняемую к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Кроме того, ей было запрещено занимать материально-ответственные должности в государственных и квазигосударственных организациях в течение следующих 7 лет.