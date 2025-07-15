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Экс-сотрудница дома культуры похитила 30 млн тенге

В Акмолинской области завершился судебный процесс над бывшим бухгалтером ГККП «Жаркаинский районный дом культуры», которая была признана виновной в хищении денежных средств в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

Прокуратурой Жаркаинского района, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, был выявлен факт длительного злоупотребления служебным положением.

13 июня 2025 года суд Жаркаинского района приговорил обвиняемую к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Кроме того, ей было запрещено занимать материально-ответственные должности в государственных и квазигосударственных организациях в течение следующих 7 лет.

В ходе расследования было установлено, что осуждённая на протяжении длительного времени систематически похищала средства предприятия, нанеся ущерб в размере более 30 миллионов тенге. Своими действиями она поставила под угрозу финансовую стабильность культурного учреждения.

Суд также удовлетворил гражданский иск и обязал осуждённую возместить причинённый ущерб в полном объёме.