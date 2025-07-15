На Иссык-Куле утонул казахстанский спортсмен

В рассылке говорилось, что неподалеку в это время проходили учебно-тренировочные сборы казахстанской команды боксеров до 22 лет. Это вызвало вопросы о возможной связи происшествия со сборами.
Как сообщили изданию Otyrar в Управлении спорта Шымкента, Ибрагим Ирисматов действительно являлся спортсменом городского Клуба профессионального бокса (спортивно-оздоровительного комплекса).
Однако к официальным тренировкам на Иссык-Куле он отношения не имел.
Молодой человек приехал в Кыргызстан за личные средства, исключительно с целью отдыха, и проживал на другой базе.
В пресс-службе Федерации бокса Казахстана также подтвердили, что в момент трагедии национальная сборная находилась на плановых сборах, а Ирисматов не числился в списках участников. Трагический случай не связан с подготовкой команды.
В начале июля на Капшагае произошла трагедия — утонула девушка. Очевидцем стал депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек, который заявил, что на пляже были «дикие» условия. Тогда в акимате города Конаева прокомментировали ситуацию.