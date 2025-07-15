В Самарской области мужчина украл средства личной гигиены на 3 тысячи рублей

Это случилось в июне нынешнего года в Жигулевске. 42-летний злоумышленник признал вину, объяснили в региональном главке.
О пропаже товаров полицейским рассказал администратор торговой точки. Оценил ущерб в 3 тыс. рублей. Правоохранители осмотрели магазин и поговорили с сотрудниками, взглянули на записи с камер видеонаблюдения.
Через несколько часов росгвардейцы задержали мужчину и передали коллегам. Злоумышленник во всем сознался и уточнил: изделия планировал продать. Деньги хотел спустить на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Недавно писали, что житель Самарской области угнал велосипед, но не доехал до дома из-за травмы ноги.
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