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В Самарской области мужчина украл средства личной гигиены на 3 тысячи рублей

Это случилось в июне нынешнего года в Жигулевске. 42-летний злоумышленник признал вину.

Это случилось в июне нынешнего года в Жигулевске. 42-летний злоумышленник признал вину, объяснили в региональном главке.

О пропаже товаров полицейским рассказал администратор торговой точки. Оценил ущерб в 3 тыс. рублей. Правоохранители осмотрели магазин и поговорили с сотрудниками, взглянули на записи с камер видеонаблюдения.

Через несколько часов росгвардейцы задержали мужчину и передали коллегам. Злоумышленник во всем сознался и уточнил: изделия планировал продать. Деньги хотел спустить на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Недавно писали, что житель Самарской области угнал велосипед, но не доехал до дома из-за травмы ноги.

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