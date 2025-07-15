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В Минске пенсионерка лишилась всех сбережений, ответив на звонок от мошенников

Пожилая минчанка ответила на звонок от мошенников и потеряла все свои сбережения.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионерка лишилась всех сбережений, ответив на звонок от мошенников. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Пожилая минчанка лишилась всех сбережений после звонка “оператора связи”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в милицию позвонила 76-летняя жительница Минска, которая стала жертвой мошенников. В ведомстве сообщили, что на мобильный телефон пенсионерки позвонил якобы оператор сотовой связи. Звонивший сказал, что в отношении женщины совершаются мошеннические действия.

Затем последовал еще один звонок, но уже в мессенджере от лжеправоохранителя. Он сообщил, что аферисты смогли получить удаленный доступ к мобильному пожилой минчанки, открыли на ее имя банковский счет, куда поступают деньги обманутых людей. Звонивший предупредил: в связи с указанным женщина подозревается в соучастии в мошеннической схеме. Он посоветовал минчанке для сохранения своих сбережений задекларировать все наличные, которые есть дома, так как деньги могут изъять в момент обыска, как средства, добытые преступным путем.

Пенсионерка уже под руководством лжеюриста из Национального банка установила на свой мобильный программу удаленного доступа.

«Дома она собрала более 29 000 рублей и перевела их на свою банковскую карту. Затем сообщила реквизиты карты “помощнику”, а после обнаружила, что все деньги были похищены», — пояснили в милиции.

Заведено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее белоруска несколько дней ходила по банкам, «декларируя» все свои сбережения.

Кроме того, белорус получил уголовное дело из-за находки в парнике на даче.

Тем временем два грузовика и две легковушки столкнулись на МКАД — в ДТП пострадала женщина.