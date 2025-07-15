В Минске пенсионерка лишилась всех сбережений, ответив на звонок от мошенников

Затем последовал еще один звонок, но уже в мессенджере от лжеправоохранителя. Он сообщил, что аферисты смогли получить удаленный доступ к мобильному пожилой минчанки, открыли на ее имя банковский счет, куда поступают деньги обманутых людей. Звонивший предупредил: в связи с указанным женщина подозревается в соучастии в мошеннической схеме. Он посоветовал минчанке для сохранения своих сбережений задекларировать все наличные, которые есть дома, так как деньги могут изъять в момент обыска, как средства, добытые преступным путем.