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Судэксперты вычислили по следу обуви белоруса, поцарапавшего авто в Рогачеве

Житель Рогачева поцарапал автомобиль у магазина — вот как его нашли.

Источник: Комсомольская правда

Судэксперты вычислили по следу обуви белоруса, поцарапавшего авто в Рогачеве. Подробности раскрыли в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Согласно данным, в мае 2025 года житель Рогачева приехал в один из торговых объектов, припарковал автомобиль и пошел за покупками. Когда мужчина вернулся, то заметил многочисленные царапины на кузове авто. Про случившееся он сообщил в милицию.

Приехавший на место в составе следственно-оперативной группы эксперт Жлобинского межрайонного отдела ГКСЭ по Гомельской области на грунте рядом с авто смог обнаружить и изъять след обуви.

В ведомстве отметили, что в момент отработки лиц на причастность к указанному преступлению у проживающего неподалеку жителя Рогачева была изъята пара обуви. Специалисты провели ее экспертизу и подтвердили совпадение со следом обуви. Уголовное дело было направлено в суд.

Кстати, белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство.

Тем временем СК сообщил, что рабочий оступился и упал с высоты восьми метров на стройке в Новополоцке.

Кроме того, в Ивановском районе ребенок выпал из автомобиля во время движения.