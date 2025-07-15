Судэксперты вычислили по следу обуви белоруса, поцарапавшего авто в Рогачеве. Подробности раскрыли в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Согласно данным, в мае 2025 года житель Рогачева приехал в один из торговых объектов, припарковал автомобиль и пошел за покупками. Когда мужчина вернулся, то заметил многочисленные царапины на кузове авто. Про случившееся он сообщил в милицию.
Приехавший на место в составе следственно-оперативной группы эксперт Жлобинского межрайонного отдела ГКСЭ по Гомельской области на грунте рядом с авто смог обнаружить и изъять след обуви.
В ведомстве отметили, что в момент отработки лиц на причастность к указанному преступлению у проживающего неподалеку жителя Рогачева была изъята пара обуви. Специалисты провели ее экспертизу и подтвердили совпадение со следом обуви. Уголовное дело было направлено в суд.
Кстати, белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство.
Тем временем СК сообщил, что рабочий оступился и упал с высоты восьми метров на стройке в Новополоцке.
Кроме того, в Ивановском районе ребенок выпал из автомобиля во время движения.