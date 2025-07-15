Судэксперты вычислили по следу обуви белоруса, поцарапавшего авто в Рогачеве

Согласно данным, в мае 2025 года житель Рогачева приехал в один из торговых объектов, припарковал автомобиль и пошел за покупками. Когда мужчина вернулся, то заметил многочисленные царапины на кузове авто. Про случившееся он сообщил в милицию.