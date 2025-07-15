Челябинские пожарные ликвидировали пожар в офисном здании на Енисейской

В Челябинске пожарные ликвидировали серьёзный пожар в мансарде офисного здания на третьем этаже. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Для тушения привлекались 24 человека и 7 машин. Дополнительно проложили магистральную линию от ближайшего гидранта и сформированы три звена газодымозащитной службы.
«Благодаря слаженной работе удалось отбить угрозу перехода огня на соседние здания и ликвидировать открытое горение на площади 120 квадратных метров», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.