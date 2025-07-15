Во Владивостоке автомобиль сбил 11-летнего мальчика на самокате

Сотрудники ГАИ Владивостока проводят проверку по факту ДТП в Первореченском районе, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь по дворовой территории вдоль улицы Гамарника, не заметил школьника на самокате и сбил его.
От удара ребёнка отбросило на припаркованный рядом автомобиль Toyota Hilux Surf. Несовершеннолетний получил травму, однако его законные представители отказались от госпитализации.
За рулём Toyota Prius находился 39-летний мужчина с 21-летним стажем вождения. По результатам освидетельствования, автомобилист был трезв. В текущем году он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Сотрудники ГАИ составили административные материалы по факту ДТП. Водителю может грозить ответственность по статье 12.24 КоАП РФ за причинение лёгкого вреда здоровью в результате нарушения ПДД, а также по статье 12.4 КоАП РФ за незаконное нанесение на кузов машины цветографических знаков, имитирующих оформление такси или спецслужб.
Назначены необходимые экспертизы. По итогам проверки будет принято решение в рамках законодательства.