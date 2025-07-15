Прокуратура требует изъять имущество экс-директора МУП «САХ» на 114 млн

Прокуратура Новосибирской области подала иск в суд, чтобы взыскать в доход государства имущество на сумму более 114 млн рублей бывшего директора МУП «САХ» Андрея Зыкова, которого обвиняют в растрате. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Новосибирска.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении директора СУП «Спецавтохозяйство» по части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата». Также его сожительницу Наталью Турок обвиняют в совершении преступления по части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ «Пособничество в присвоении».
Прокурор Новосибирской области заявил гражданский иск о взыскании с Зыкова и Турок 18,5 млн рублей в пользу города Новосибирска, которые они присвоили посредством заключения фиктивных договоров.
Прокуратура считает, что Зыков в период замещения должности директора МУП «Спецавтохозяйство» с 2017 по 2024 годы приобрел имущество на 114 млн рублей, что несоразмерно его официальным доходам. Это свидетельствует, что у него были иные источники дохода. Это нарушает статью 21 ФЗ, который запрещает заниматься любой иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской и иной творческой.
«В соответствии с исковым заявлением прокурор Новосибирской области просит обратить в доход государства имущество на указанную сумму, которое зарегистрировано на Андрея Зыкова и Наталью Турок, которая, как указано в исковом заявлении, сожительствовала с последним», — говорится в сообщении.