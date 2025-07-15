Прокуратура требует изъять имущество экс-директора МУП «САХ» на 114 млн

Прокуратура считает, что Зыков в период замещения должности директора МУП «Спецавтохозяйство» с 2017 по 2024 годы приобрел имущество на 114 млн рублей, что несоразмерно его официальным доходам. Это свидетельствует, что у него были иные источники дохода. Это нарушает статью 21 ФЗ, который запрещает заниматься любой иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской и иной творческой.