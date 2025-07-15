Туристы из Волгодонска пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии

Группа туристов из Волгодонска Ростовской области попала в аварию в районе Мухинского ущелья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.
По данным ведомства, путешественники передвигались на внедорожнике по горной местности, когда автомобиль перевернулся. В результате пострадали семь человек. Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали пострадавших в больницу.
Позже оказалось, что туристы не регистрировали свой маршрут в МЧС. В связи с этим отдыхающим напоминают: обязательно регистрируйте поход, проверяйте квалификацию проводников, используйте только проверенные транспортные средства передвижения.
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