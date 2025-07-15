В Ужуре ночью горел дом и гараж с газовыми баллонами

В городе Ужуре ночью 14 июля произошел пожар, охвативший гараж на улице Котовского.
Огонь быстро перекинулся на жилой дом, создав серьезную угрозу.
Ситуацию осложняло наличие в гараже газовых баллонов. В ходе пожара произошла разгерметизация двух из них, что создало дополнительную опасность. Спасателям удалось эвакуировать 15 баллонов, предотвратив более серьезные последствия.
Пожар был ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Гараж сгорел полностью, огонь также повредил кровлю жилого дома.
Предварительной причиной возгорания названы нарушения при эксплуатации электроприборов.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае за выходные ликвидировано 39 лесных пожаров.