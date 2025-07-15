В Омской области двум рыбакам грозит 5 лет колонии за вылов стерляди

Используя моторную лодку и донную сеть, мужчины выловили в реке Иртыш пять экземпляров стерляди, занесенной в Красную книгу. Ущерб водным биологическим ресурсам превысил 20 тысяч рублей. Весь незаконный улов, а также орудия лова были изъяты на месте сотрудниками транспортной полиции.