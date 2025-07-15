В Омской области двум рыбакам грозит 5 лет колонии за вылов стерляди

В Омской области будут судить двух рыбаков из Большереченского района. Рыбаки были задержаны патрулем транспортной полиции прямо в момент промысла.
Используя моторную лодку и донную сеть, мужчины выловили в реке Иртыш пять экземпляров стерляди, занесенной в Красную книгу. Ущерб водным биологическим ресурсам превысил 20 тысяч рублей. Весь незаконный улов, а также орудия лова были изъяты на месте сотрудниками транспортной полиции.
Против рыбаков возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи краснокнижной стерляди. За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Ранее мы писали, что в Омске раскрыто жестокое убийство с расчленением.